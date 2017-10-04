Нацкомісія скасувала рішення про введення абонплати за газ

Рішення НКРЕКП щодо впровадження тарифів на транспортування і розподіл природного газу повинно було застосовуватися з 1 квітня

Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг скасувала рішення про введення абонплати за газ.

"Ми сьогодні повинні прийняти рішення, яке було озвучено департаментом, про те, щоб викачувати, провести додаткові консультації, забезпечити, щоб ні для одного українця не було ніякого підвищення в результаті цього рішення... Ми наше рішення, яке прийняли і яке має застосовуватися з 1 квітня повністю змінюємо, скасовуємо. Це ідентичні речі. Юридично воно, можливо, інакше називається, але станеться скасування рішень, вони не будуть застосовуватися ні для одного українця підвищення не відбудеться", - заявив глава НКРЭКУ Дмитро Вовк в ході засідання комісії, інформує "112 Україна".

Народний депутат Олег Ляшко, який був присутній на засіданні, зажадав від глави НКЕКП проголосувати за скасування даного рішення.

Вовк провів голосування. Члени комісії підтримали скасування рішення.