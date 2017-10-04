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Нацкомісія скасувала рішення про введення абонплати за газ

Рішення НКРЕКП щодо впровадження тарифів на транспортування і розподіл природного газу повинно було застосовуватися з 1 квітня
Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг скасувала рішення про введення абонплати за газ.
Нацкомісія скасувала рішення про введення абонплати за газ Фото: nikolaev-city.net

"Ми сьогодні повинні прийняти рішення, яке було озвучено департаментом, про те, щоб викачувати, провести додаткові консультації, забезпечити, щоб ні для одного українця не було ніякого підвищення в результаті цього рішення... Ми наше рішення, яке прийняли і яке має застосовуватися з 1 квітня повністю змінюємо, скасовуємо. Це ідентичні речі. Юридично воно, можливо, інакше називається, але станеться скасування рішень, вони не будуть застосовуватися ні для одного українця підвищення не відбудеться", - заявив глава НКРЭКУ Дмитро Вовк в ході засідання комісії, інформує "112 Україна".

Народний депутат Олег Ляшко, який був присутній на засіданні, зажадав від глави НКЕКП проголосувати за скасування даного рішення.

Вовк провів голосування. Члени комісії підтримали скасування рішення.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів.

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10 04 2017 10:58
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