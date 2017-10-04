Нацкомісія скасувала рішення про введення абонплати за газ
"Ми сьогодні повинні прийняти рішення, яке було озвучено департаментом, про те, щоб викачувати, провести додаткові консультації, забезпечити, щоб ні для одного українця не було ніякого підвищення в результаті цього рішення... Ми наше рішення, яке прийняли і яке має застосовуватися з 1 квітня повністю змінюємо, скасовуємо. Це ідентичні речі. Юридично воно, можливо, інакше називається, але станеться скасування рішень, вони не будуть застосовуватися ні для одного українця підвищення не відбудеться", - заявив глава НКРЭКУ Дмитро Вовк в ході засідання комісії, інформує "112 Україна".
Народний депутат Олег Ляшко, який був присутній на засіданні, зажадав від глави НКЕКП проголосувати за скасування даного рішення.
Вовк провів голосування. Члени комісії підтримали скасування рішення.
Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.
Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.
Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків