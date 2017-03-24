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Нацкомісія таки підвищила ціну на електроенергію

Ціна електроенергії підвищиться з 1 липня на 1,8%
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про збільшення оптово-ринкової ціни на електроенергію з 1 липня на 1,8%.
Нацкомісія таки підвищила ціну на електроенергію Фото: infolight.org.ua

Про це йдеться в постанові регулятора, інформує "Економічна правда".

Нацкомісія затвердила на 2017 рік прогнозну оптову ринкову ціну на електроенергію на рівні 1353,66 грн/МВт-год з розбивкою на квартали: 1-2 квартали - 1341,57 грн/МВт-год, 3-4 квартали - 1365,72 грн/МВт-год.

Експерт в сфері енергетики Андрій Герус заявив про намір оскаржити цю постанову в суді.

"Вчора НКРЕ таки підняла оптову-ринкову ціну е/е. Просто зробили так, щоб ніхто нічого не зрозумів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Отже, ціна електроенергії піднята з 1 липня на 1,8%. 1,8% за 2 квартали - це навіть більше аніж 1% за 3 квартали. Піднімають ціну, та ще й самі бояться робити це у публічний і зрозумілий спосіб. Навіть боялися це озвучити на засіданні НКРЕ", - заявив експерт.

"Ми оскаржуємо цю Постанову у судді. І, думаю, когось чекають кримінальні справи", - підсумував він.

Раніше повідомляли, що Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує скасувати заплановане зниження на 5,8% з 1 квітня оптово-ринкової ціни на електрику і збільшити її на 1%.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію з 1,29 грн до 1,68 грн, таким чином доведеться платити більше на 26%.

 

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24 03 2017 12:47
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