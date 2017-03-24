Нацкомісія таки підвищила ціну на електроенергію

Експерт в сфері енергетики Андрій Герус заявив про намір оскаржити цю постанову в суді.

"Вчора НКРЕ таки підняла оптову-ринкову ціну е/е. Просто зробили так, щоб ніхто нічого не зрозумів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Отже, ціна електроенергії піднята з 1 липня на 1,8%. 1,8% за 2 квартали - це навіть більше аніж 1% за 3 квартали. Піднімають ціну, та ще й самі бояться робити це у публічний і зрозумілий спосіб. Навіть боялися це озвучити на засіданні НКРЕ", - заявив експерт.

"Ми оскаржуємо цю Постанову у судді. І, думаю, когось чекають кримінальні справи", - підсумував він.