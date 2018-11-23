Нацкомісія з енергетики заборонила донарахування у платіжках за газ
Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 23 листопада, на засіданні комісії, повідомила її очільниця Оксана Кривенко.
За словами Кривенко, проведений моніторинг ринку показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж у платіжних документах за жовтень цього року донараховувала побутовим споживачам обсяги газу в середньому до 1,5%.
"Вузли обліку природного газу в точках передачі газу з газотранспортної системи до газорозподільної системи в автоматичному режимі здійснюють вимірювання при стандартних умовах (20℃), проте лічильники газу у побутових споживачах не здійснюють такої температурної корекції обсягів і вимірюють при фактичній температурі навколишнього середовища. Тобто якщо розглядати наведений приклад при фактичній температурі навколишнього середовища в 5℃ виробничо-технологічними втратами операторів ГРМ є 51 кубометр (1000 куб м – 949 куб м). Обсяги таких втрат розраховуються відповідно до Методик, затверджених Міненерговугілля. НКРЕКП при розрахунку тарифу врахувала обсяги втрат Операторів ГРМ, які були затвердженні Міненерговугілля", – розповіла Кривенко.
Через це Комісія вважає необхідним провести нормативно-правове регулювання цієї проблематики за допомогою внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" шляхом зміни стандартних умов в частині температури з 20℃ на 0℃, бо "такі стандарти застосовуються у всіх країнах Європейського Союзу".
Окрім того, Комісія рекомендує Міненерговугіллю виконати вимоги ЗУ "Про ринок природного газу", розробити необхідні технічні регламенти та перейти до виміру природного газу в енергетичних одиницях.
Нагадаємо, органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно завищували тарифи на тепло, в деяких містах – на понад 70%.
Кабінет міністрів України продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом питання зростання ціни на газ.
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