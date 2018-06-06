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Кривенко призначили головою НКРЕКП

6 червня на закритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, головою НКРЕКП обрано Оксану Кривенко
До призначення членом НКРЕКП працювала в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на посаді заступника директора Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері.
Кривенко призначили головою НКРЕКП Фото: nerc.gov.ua

"Наша стратегія та головна мета - ефективний регулятор, який працюватиме системно над усіма викликами та проблемами, з курсом на реформи для створення ефективних ринків. Ми прагнемо неупередженого, прозорого та відкритого регулювання з урахуванням інтересів як споживачів, так і надавачів послуг", - зазначила новообрана голова НКРЕКП.

Кривенко народилася у 1974 році в м. Свердловськ Луганської області. У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет, отримала диплом магістра за спеціальністю "Економіка підприємства"; програма "менеджмент проектів та консалтинг".

У 2010 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність "Нафтогазопроводи та нафтогазосховища", спеціалізація - обслуговування, ремонт і реконструкція трубопроводів, кваліфікація - інженер-механік.

За результатами відкритого конкурсного відбору 29 травня 2018 року призначена на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо, Петро Порошенко призначив п’ятьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Глава держави підписав відповідні укази.

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06 06 2018 13:25
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