Кривенко призначили головою НКРЕКП
"Наша стратегія та головна мета - ефективний регулятор, який працюватиме системно над усіма викликами та проблемами, з курсом на реформи для створення ефективних ринків. Ми прагнемо неупередженого, прозорого та відкритого регулювання з урахуванням інтересів як споживачів, так і надавачів послуг", - зазначила новообрана голова НКРЕКП.
Кривенко народилася у 1974 році в м. Свердловськ Луганської області. У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет, отримала диплом магістра за спеціальністю "Економіка підприємства"; програма "менеджмент проектів та консалтинг".
У 2010 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність "Нафтогазопроводи та нафтогазосховища", спеціалізація - обслуговування, ремонт і реконструкція трубопроводів, кваліфікація - інженер-механік.
За результатами відкритого конкурсного відбору 29 травня 2018 року призначена на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Нагадаємо, Петро Порошенко призначив п’ятьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Глава держави підписав відповідні укази.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов