Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на електроенергію

З1 січня 2018 року тариф збільшиться на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2018 році зросте на 16,2%.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Національної комісії, осуществяется державне регулювання енергетики і комунальних послуг, - інформує Економічна правда.

Підвищення ціни буде проходити в два етапи: з 1 січня 2018 року вона збільшиться на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%.

Від підвищення ціни на вугілля найбільший прибуток отримають підприємства Рината Ахметова.

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Тобто на ДТЕК перепаде близько 10 млрд грн із загальної суми, яку додатково отримають енергетики.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".