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Нацкомісія з цінних паперів готова стати головним регулятором на ринку криптовалют в Україні

Зокрема, за НКЦПФР закріплюватиметься ліцензування криптобірж і криптообмінників
Концепція регулювання операцій із криптовалютами передбачає визначення Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку України (НКЦПФР) головним регулятором на ринку криптовалют.
Нацкомісія з цінних паперів готова стати головним регулятором на ринку криптовалют в Україні Фото: uk.wikipedia.org

Про це свідчать оприлюднені на сайті комісії матеріали, пише "Інтерфакс-Україна".

Передбачається, що НКЦПФР у рамках регулювання операцій із криптовалютами класифікуватиме та визначатиме маркери як фінансові інструменти, регулюватиме обмін і купівлю-продаж криптовалют через криптообмінники, а також процедури первинного розміщення токенів (ICO).

Водночас, згідно з концепцією, Держфінмоніторингу відводиться контроль за криптобіржами, а Міністерству фінансів і Державній фіскальній службі – за сплатою податків з доходів від операцій із криптовалютами.

Крім цього, концепція пропонує визначити поняття криптовалюти й токену. Зокрема, токеном пропонується вважати "централізовану або децентралізовану одиницю обліку, що заснована на математичних обчисленнях із застосуванням комп'ютерної мережі та має криптографічний захист".

"Криптовалюта – це токен, який функціонує як спосіб обміну та збереження вартості", – зазначає комісія на сайті.

Представлену головою НКЦПФР Тимуром Хромаєвим концепцію регулювання операцій із криптовалютами Рада з фінансової стабільності підтримала на засіданні 20 липня. Документ передбачає визнання певних категорій криптовалют і токенів фінансовими інструментами.

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25 07 2018 21:45
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