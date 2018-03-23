Нацкорпус: Нас блокують через позицію по Савченко
Білецький вважає, що арешт Савченко - "політичний цирк", а версія слідства сумнівна, повідомляють "Вести" з посиланням на представників руху.
В ефірі каналу NewsOne він повідомив, що правоохоронці ламали двері і били представників "Нацкорпусу".
"Формально на словах пояснюють свої дії конфліктом між господарськими суб'єктами, але зайшли вони не на завод АТЕК, а на рекрутерску базу "Азову". Тепер це будинок для юннатського корпусу, для Нацдружин, для наших соціальних ініціатив "Азовського руху"... ламали двері, били хлопців, тощо. Вкрали у людей, які воювали і живуть в невеликому гуртожитку, були вкрадені особисті речі, ордена за бойові дії на сході України", - сказав Білецький.
Він також заявив, що не знає, хто саме заблокував приміщення, і що представники "Нацкорпуса" викликали поліцію.
Нагадаємо, що спецпризначенці Нацполіції вранці в п'ятницю прийшли на базу партії "Національний корпус" і полку Нацгвардії "Азов" на території покинутого машинобудівного заводу "АТЕК" біля станції метро "Святошин" у Києві.
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