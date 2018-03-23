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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Нацкорпус: Нас блокують через позицію по Савченко

Білецький вважає, що арешт Савченко - "політичний цирк"
Поліція заблокувала офіс руху "Національний корпус" у зв'язку із заявою її лідера Андрія Білецького щодо справи нардепа Надії Савченко.
Нацкорпус: Нас блокують через позицію по Савченко Фото:antikor.com

Білецький вважає, що арешт Савченко - "політичний цирк", а версія слідства сумнівна, повідомляють "Вести" з посиланням на представників руху.

В ефірі каналу NewsOne він повідомив, що правоохоронці ламали двері і били представників "Нацкорпусу".

"Формально на словах пояснюють свої дії конфліктом між господарськими суб'єктами, але зайшли вони не на завод АТЕК, а на рекрутерску базу "Азову". Тепер це будинок для юннатського корпусу, для Нацдружин, для наших соціальних ініціатив "Азовського руху"... ламали двері, били хлопців, тощо. Вкрали у людей, які воювали і живуть в невеликому гуртожитку, були вкрадені особисті речі, ордена за бойові дії на сході України", - сказав Білецький.

Він також заявив, що не знає, хто саме заблокував приміщення, і що представники "Нацкорпуса" викликали поліцію.

Нагадаємо, що спецпризначенці Нацполіції вранці в п'ятницю прийшли на базу партії "Національний корпус" і полку Нацгвардії "Азов" на території покинутого машинобудівного заводу "АТЕК" біля станції метро "Святошин" у Києві.

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23 03 2018 14:58
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