Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Нацкорпус" не висуватиме свого кандидата в президенти

Також "Національний корпус" не буде підтримувати на президентських виборах жодного кандидата
Політична партія "Національний корпус" не висуватиме свого кандидата в президенти на виборах 2019 року.
"Нацкорпус" не висуватиме свого кандидата в президенти

Партія бере на себе роль "спостерігачів за виборами".

"Те, що відбувалося з президентськими виборами - це політичний цирк, ми в ньому брати участі не будемо. Ми беремо на себе функцію незалежних українських спостерігачів. Ми вже підготували 5 тисяч спостерігачів, мається на увазі "Національних дружин". Ми будемо наглядати за тим, щоб ці вибори не призвели до розвалу країни", - повідомив екс-командир розвідроти полку "Азов" Сергій Коротких  на з'їзді партії 25 січня, інформує "Громадське".

Він також додав, що "Національний корпус" не буде підтримувати на президентських виборах жодного кандидата, адже їхня мета - парламентські вибори, вони намагатимуть "завести" фракцію в парламент.

Ще 19 листопада 2018 року п'ять націоналістичних організацій заявили про підтримку заступника голови партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського на президентських виборах у 2019 році - "Національного корпусу" серед них не було.

Партія "Національний корпус" вважає, що рішення націоналістичних сил про підтримку кандидатури Руслана Кошулинського на виборах президента було ухвалене кулуарно.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2019 14:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.