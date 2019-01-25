"Нацкорпус" не висуватиме свого кандидата в президенти

Також "Національний корпус" не буде підтримувати на президентських виборах жодного кандидата

Політична партія "Національний корпус" не висуватиме свого кандидата в президенти на виборах 2019 року.

Партія бере на себе роль "спостерігачів за виборами".

"Те, що відбувалося з президентськими виборами - це політичний цирк, ми в ньому брати участі не будемо. Ми беремо на себе функцію незалежних українських спостерігачів. Ми вже підготували 5 тисяч спостерігачів, мається на увазі "Національних дружин". Ми будемо наглядати за тим, щоб ці вибори не призвели до розвалу країни", - повідомив екс-командир розвідроти полку "Азов" Сергій Коротких на з'їзді партії 25 січня, інформує "Громадське".

Він також додав, що "Національний корпус" не буде підтримувати на президентських виборах жодного кандидата, адже їхня мета - парламентські вибори, вони намагатимуть "завести" фракцію в парламент.

Ще 19 листопада 2018 року п'ять націоналістичних організацій заявили про підтримку заступника голови партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського на президентських виборах у 2019 році - "Національного корпусу" серед них не було.

Партія "Національний корпус" вважає, що рішення націоналістичних сил про підтримку кандидатури Руслана Кошулинського на виборах президента було ухвалене кулуарно.