"Нацкорпус" не висуватиме свого кандидата в президенти
Партія бере на себе роль "спостерігачів за виборами".
"Те, що відбувалося з президентськими виборами - це політичний цирк, ми в ньому брати участі не будемо. Ми беремо на себе функцію незалежних українських спостерігачів. Ми вже підготували 5 тисяч спостерігачів, мається на увазі "Національних дружин". Ми будемо наглядати за тим, щоб ці вибори не призвели до розвалу країни", - повідомив екс-командир розвідроти полку "Азов" Сергій Коротких на з'їзді партії 25 січня, інформує "Громадське".
Він також додав, що "Національний корпус" не буде підтримувати на президентських виборах жодного кандидата, адже їхня мета - парламентські вибори, вони намагатимуть "завести" фракцію в парламент.
Ще 19 листопада 2018 року п'ять націоналістичних організацій заявили про підтримку заступника голови партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського на президентських виборах у 2019 році - "Національного корпусу" серед них не було.
Партія "Національний корпус" вважає, що рішення націоналістичних сил про підтримку кандидатури Руслана Кошулинського на виборах президента було ухвалене кулуарно.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку