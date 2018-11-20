"Нацкорпус" обурився через висунення в президенти Кошулинського
"Національний корпус" не підтримує рішення представників окремих націоналістичних організацій назвати Руслана Кошулинського єдиним кандидатом від націоналістичного табору. Рішення про підтримку Кошулинського "націоналістичним рухом" було прийнято кулуарно, без широкого обговорення та всупереч Маніфесту націоналістичних сил", - йдеться в ній.
У партії стверджують, що люди, які поставили свої підписи під документом, "не мають реального авторитету серед мільйонів українських націоналістів".
"Сьогодні Україні потрібні нові лідери, потрібен живий і сучасний націоналізм, головна мета якого – захист своєї країни та кожного українця. Прикладом такого лідера, справжнього захисника своєї країни, є очільник "Національного корпусу" Андрій Білецький", - заявляють націоналісти.
"Саме Андрій Білецький може дати нове, сучасне дихання націоналізму, об’єднати справжні патріотичні сили для захисту людей від зовнішніх і внутрішніх ворогів, припинити війну та відновити справедливість у економічній та соціальній сфері", - наголошують у партії.
Нагадаємо, ВО "Свобода", "С14", "Правий Сектор", "ОУН" і "КУН" висунули Кошулинського в президенти. Відповідну заяву оприлюднила ВО "Свобода".
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