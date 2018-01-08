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Напад на Гандзюк: Нацкорпус пікетував херсонську прокуратуру

Наразі пікетувальники спілкуються з прокурором
Представники ГО "Нацкорпус" пікетували будівлю нацполіції у Херсоні, а згодом пішли в обласну прокуратуру у зв’язку з нападом з кислотою на Катерину Гандзюк.
Напад на Гандзюк: Нацкорпус пікетував херсонську прокуратуру Фото: facebook.com/sergij.nikitenko

За словами присутніх на акції, вони прийшли підтримати Гандзюк, а також вимагати звіту про розслідування інших нападів на активістів та журналістів, повідомляють представники ГО у Facebook.

Як повідомляє журналіст Сергій Нікітенко, у прокуратурі відмовились виходити до пікетувальників.

Коли ж представники "Нацкорпусу" запалили димові шашки, то їх таки прийняв прокурор.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

 

 

 
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01 08 2018 12:32
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