Напад на Гандзюк: Нацкорпус пікетував херсонську прокуратуру

Представники ГО "Нацкорпус" пікетували будівлю нацполіції у Херсоні, а згодом пішли в обласну прокуратуру у зв’язку з нападом з кислотою на Катерину Гандзюк.

За словами присутніх на акції, вони прийшли підтримати Гандзюк, а також вимагати звіту про розслідування інших нападів на активістів та журналістів, повідомляють представники ГО у Facebook.

Як повідомляє журналіст Сергій Нікітенко, у прокуратурі відмовились виходити до пікетувальників.

Коли ж представники "Нацкорпусу" запалили димові шашки, то їх таки прийняв прокурор.