Нацкорпус прийшов до Адміністрації Порошенка і озвучив свої вимоги, - ОНОВЛЕНО
"Наші вимоги: 1. Рішучі дії керівництва держави у відповідь на агресію РФ. 2. Розірвання договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. 3. Воєнний стан без скасування чи перенесення дати виборів", - повідомляє "Нацкорпус" у Facebook.
Після короткої промови під АП, націоналісти рушили до Верховної Ради.
Оновлення: Партія "Національний корпус" проводить акцію протесту в центрі Києва з вимогою розірвання договору з Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.
"Без цього рішення введення воєнного стану - профанація", - повідомила прес-служба політичної сили.
Спочатку акція пройшла під будівлею Адміністрації президента. Охорону правопорядку там, за повідомленнями ЗМІ, значно посилили силовики.
Після члени "Нацкорпусу" вирушили під будівлю Верховної Ради, де вже о 16-й годині розпочнеться позачергове засідання, на якому розглянуть питання введення в Україні воєнного стану. Ще одна вимога - введення воєнного стану, однак без скасування і перенесення виборів. На площі Конституції протестувальники запалила фаєри, через що будівлю парламенту затягнуло густим димом.
Нагадаємо, що в Україні проходять акції протесту біля генонсульств Росії проти агресії РФ проти українських катерів у Керченській протоці.
Увечері 25 листопада під посольство РФ у Києві принесли шини, будівлю закидали шашками. На місці чергували пожежна машина та 10 авто поліції. Люди принесли не тільки шини, але й паперові кораблики. Присутні вигукували гасла "Мир Донбасу! Смерть Росії!".
Російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
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