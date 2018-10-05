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Нацкорпус прийшов до будинку співвласника телеканалу "Інтер" Льовочкіна, - ТРАНСЛЯЦІЯ

"Оскільки "Інтер" проігнорував нашу вчорашню акцію, ми розпочинаємо довготривалу планомірну акцію і боротьбу з власниками телеканалу"
Близько сотні людей приїхали до будинку одного з власників телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна.
Нацкорпус прийшов до будинку співвласника телеканалу "Інтер" Льовочкіна, - ТРАНСЛЯЦІЯ Фото: Національний корпус

Більшість учасників акції - представники "Національного корпусу", - повідомляє Громадське

Напередодні "Нацкорпус" заявив про довгострокову акцію проти телеканалу "Інтер" через трансляцію концерту до 9 травня. Учасники акції вимагали прибрати концерт з ефіру, або хоча б прибрати фразу ведучих, які заявили, що в Україні називають вулиці "іменами фашистських поплічників". Тим не менше, "Інтер" повністю транслював концерт. 

"Оскільки "Інтер" проігнорував нашу вчорашню акцію, ми розпочинаємо довготривалу планомірну акцію і боротьбу з власниками телеканалу. Мета сьогоднішньої - передати привіт пану Льовочкіну", - прокоментував Громадському керівник прес-служби "Національного корпусу" Роман Чернишев.

9 травня у Києві на вулиці Щусєва в будівлю, де розташовується новинний продакшн телеканалу "Інтер", кинули "коктейль Молотова". На акцію проти концерту телеканалу "Інтер" до 9 травня зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".

За даними поліції, участь в акції під "Інтером" взяли близько 100 людей, натомість правоохоронців стягнули у кількості 150.

Нагадаємо, вчора представники Національного корпусу і Національних дружин блокували будівлю телеканалу "Інтер" з вимогою позбавити канал ліцензії через "системну антиукраїнську редакційну політику".

 

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10 05 2018 15:32
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