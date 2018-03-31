"Нацкорпус" у Полтаві зірвав тренінг для психологів, присвячений ЛГБТ-спільноті

У "Нацкорпусі" заявили, що виступають за традиційні сімейні цінності і вважають такі тренінги "загрозою для нормальної сім'ї та здорової нації"

Представники політичної партії "Національний корпус" у Полтаві зірвали тренінг організації TERGO для психологів, присвячений особливостям роботи з представниками ЛГБТ-спільноти.

Як розповіла голова TERGO Олена Глоба, націоналісти увірвалися до приміщення, де проходив захід, порвали матеріали організаторів, забирали телефони в учасників семінару.

"Приблизно 15 людей увірвалися зранку, на початку тренінгу. Ми зателефонували до поліції. Поки їхала поліція, вони встигли порвати матеріали – наші сертифікати, які ми видаємо учасникам, блокноти для приміток, поводилися грубо, відбирали телефони, бо активісти намагалися їх зняти. Поліція вивела цих скандалістів", – розповіла Глоба "Громадському радіо".

Організатори написали заяву до поліції.

Тренінг "Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ-спільноти" був запланований на п’ятницю і суботу. 18 психологам розповідали про проблеми толерантності й інклюзії, тренерка мала навчати психологів працювати з представниками ЛГБТ-спільноти, розповіла Глоба.

Дві представниці "Нацкорусу" вчора взяли участь у семінарі, розповів представник партії в Полтавській області Станіслав Пєєв.

"Виходячи з того, що вони розповіли, ми зрозуміли, що сьогодні нам треба туди прогулятися. Максимум запросили всіх, кого знаємо. Виходячи з того, що там були дві активістки ЛГБТ-спільноти, також сьогодні планувався приїзд ще кількох з міста Києва, ми все ж таки вирішили туди пройтися, щоб на другий день такого не було", – розповів представник "Нацкорпусу".

На питання, чи пошкодили націоналісти матеріали, Пєєв відповів: "Щось подібне до того було".

"Щодо порваних матеріалів, там був не один десяток людей, відповідальність за них не беру. Деякі учасники могли це робити і робили. Були люди, які розкидали на підлогу агітматеріали", – зазначив Пєєв.

За його словами, поліція записала номери телефонів та імена націоналістів та операторів, які знімали напад.

Нагадаємо, в лютому в харківській книгарні "Є" зірвали лекцію-дискусію про ЛГБТ-рух в Україні та світі.