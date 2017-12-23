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"Нацкорпус" зірвав пленум комсомольців у Києві

Поліція використала сльозогінний газ проти членів "Національного корпусу"
Представники партії "Національного корпусу" зірвали з’їзд молодіжного крила українських комуністів у Києві.
"Нацкорпус" зірвав пленум комсомольців у Києві Фото: kpu.ua

"В суботу 23 грудня активісти Національного Корпусу виявили та знешкодили проведення незаконного збіговиська "молодих лєнінців" в центрі Києва. Заборонений законом, але не ліквідований через слабкість української влади повністю так званий "Лєнінський комуністіческій союз молодьожи" за допомогою своїх кураторів з Росії активно готує плацдарм для відновлення червоної зарази в Україні", – розповіли в "Нацкорпусі".

Як стверджують у партії, після "прибуття активістів" молоді комуністи забарикадувались у приміщенні та викликали поліцію, яка застосувала сльозогінний газ проти членів "Національного корпусу". Також "НК" опублікувала "документи пленуму".


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org

Водночас комуністи зазначають, що поліція довго "пасивно спостерігала" за подіями, але була змушена застосувати сльозогінний газ.

"Компартія спрямовує детальну інформацію про черговий злочин олігархо-нацистської хунти в міжнародні правозахисні організації, ПАРЄ, ОБСЄ, в офіс ООН з прав людини", – повідомили там.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області на акції протесту сталася бійка між поліцією та активістами "Національного корпусу".

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23 12 2017 20:00
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