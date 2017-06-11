Нацполіція перейде на роботу єдиного центру "102"

Зручний та ефективний спосіб цілодобового зв'язку з поліцією орієнтований у першу чергу на безпеку дітей

Національна поліція прийняла рішення про перехід на роботу єдиного центру "102".

На цьому голова НП Сергій Князєв наголосив сьогодні, 6 листопада, під час наради в Маріуполі з керівниками поліції та мерами населених пунктів шести областей з обговорення розвитку програми безпеки на території східного та південного регіонів, інформує прес-служба Нацполіції.

"Національна поліція прийняла рішення в ході реформування перейти на єдиний центр "102". Людині байдуже, куди вона телефонує. Вона набирає номер, коли в неї біда. Раніше дзвінки приймалися у чергових частинах відділів та відділень у різних населених пунктах. Це людський фактор, який створював негаразди і непорозуміння нашої поліцейської системи. І в такий спосіб ми прибираємо його", – зазначив він.

За його словами, ідея такого реформування – в отриманні сигналу на "102" в одному обласному центрі. Надійшло повідомлення – наряд отримує електронний виклик. Окрім оперативності реагування, це надає можливість електронної форми контролю дій наряду.

Прикладом ефективної взаємодії поліції та органів місцевого самоврядування заради безпеки громадян під час наради назвали запуск на базі поліції Донецької області Єдиного аналітичного сервісного центру (UASC).

Також у рамках розвитку проекту було розроблено та запущено мобільний додаток "Поліція 102", яким передбачено виклик поліції натисканням лише однієї кнопки. Учасникам наради було презентовано можливості цієї системи регіональної безпеки на реальному прикладі.

Мобільний додаток "Поліція 102"

Безкоштовний мобільний додаток "Поліція 102" створено у рамках розширення можливостей Єдиного аналітичного сервісного центру та є однією зі складових частин UASC.

Єдиний аналітичний сервісний центр – сучасний комплекс безпеки, побудований на новітніх IT-технологіях, до складу якого також входить кол-центр 102, підсистема інтелектуального відеоспостереження, інформаційний центр з перевірки за базами даних та аналітичний блок.

Зручний та ефективний спосіб цілодобового зв'язку з поліцією орієнтований у першу чергу на безпеку дітей. Наразі він діє у двох областях – Донецькій та Закарпатській. Ним користуються понад 2 тисячі дітей.

Кнопка екстреного виклику "102"

Використовується лише у випадках крайньої необхідності. Тривожний сигнал для надання термінової допомоги надходить до поліції та за номером телефону довіреної особи.

За хибний виклик передбачена відповідальність згідно з законом.

Режим "Свідок"

Кнопка повідомлення в поліцію про правопорушення. Будь-який громадянин за допомогою програмного забезпечення "Поліція 102" може проінформувати поліцію про злочин або іншу подію. Є можливість додати фото.

Перевірка номеру авто

У рамках програми можна автоматично перевірити, чи перебуває автомобіль у розшуку.

Батьківське піклування

Батькам надходить повідомлення у разі:

- натискання дитиною кнопки 102

- відправки повідомлення про правопорушення

- залишення "зони безпеки"

Батьки мають можливість визначити "зону безпеки" на карті.

Раніше Сергій Князєв закликав задуматися над тим, що будь-хто може стати жертвою злочинця з гранатою.