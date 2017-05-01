Нацполіція повідомила про додатковий набір

Національна поліція України в січні оголосить додатковий набір у свої підрозділи.

Заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв заявив, що найближчим часом буде збільшено штат поліції.

Наприкінці січня розпочинається відбір слідчих, оперативних працівників та дільничних офіцерів поліції. Також додатково будуть відкриті конкурси в патрульну поліцію, - повідомляється на сайті відомства.

"Участь у конкурсах зможуть взяти усі громадяни України, які відповідають певним вимогам", - зазначив Бушуєв, запевнивши, що набір буде проведено "абсолютно прозоро".

Він також розповів про деякі напрямки реформи поліції. Зокрема, про реалізацію принципу community policing і побудову нового підходу до охорони громадського порядку. Їхнім основним принципом, за словами Бушуєва, є залучення до роботи на вулицях якнайбільшої кількості співробітників поліції, а також виведення їх на вулиці в невеликих містах і селах.

"Кожне повідомлення та звернення громадян буде почуте Національною поліцією і на кожне з них буде відповідна реакція поліції",сказав заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, що 16 листопада Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.

Дорожня патрульна поліція запрацює влітку, а остаточний етап її формування має завершитись в грудні 2017 року.