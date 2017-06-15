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Нацполіція проводить обшук в кабінеті заступника голови НАЗК Радецького

Радецький підтвердив інформацію про обшук на його робочому місці
У приміщені Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за адресою Дружби народів, 28, проходить обшук у службовому кабінеті Руслана Радецького.
Нацполіція проводить обшук в кабінеті заступника голови НАЗК Радецького

Обшук проводять в рамках досудового розслідування (дані є в Реєстрі досудових розслідувань) за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, повідомляє "Українська правда" з посиланням на НАЗК.

За інформацією співрозмовника УП, обшук проводить Нацполіція.

Згодом сам Руслан Радецький підтвердив "Українській правді" інформацію про обшук на його робочому місці.

"Мені повідомили, що в мене в кабінеті здійснюється обшук. Мене там немає. Я готуюся до засідання комітету, яке має відбутися сьогодні", - сказав Радецький.

На уточнююче питання, чи проводиться обшук у нього вдома, він сказав: "Ні, вдома немає обшуку".

Нагадаємо, що Департамент розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури спільно з департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції 14-го червня проводив обшук в будівлі Нацполіції Київської області.

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