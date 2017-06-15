Нацполіція проводить обшук в кабінеті заступника голови НАЗК Радецького
Обшук проводять в рамках досудового розслідування (дані є в Реєстрі досудових розслідувань) за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, повідомляє "Українська правда" з посиланням на НАЗК.
За інформацією співрозмовника УП, обшук проводить Нацполіція.
Згодом сам Руслан Радецький підтвердив "Українській правді" інформацію про обшук на його робочому місці.
"Мені повідомили, що в мене в кабінеті здійснюється обшук. Мене там немає. Я готуюся до засідання комітету, яке має відбутися сьогодні", - сказав Радецький.
На уточнююче питання, чи проводиться обшук у нього вдома, він сказав: "Ні, вдома немає обшуку".
Нагадаємо, що Департамент розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури спільно з департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції 14-го червня проводив обшук в будівлі Нацполіції Київської області.
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