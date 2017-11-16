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Нацполіція проводить обшуки в шести регіонах України у справі зловживань в "Укрзалізниці"

"Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія"
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Нацполіція проводить обшуки в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах в "Укрзалізниці"
Нацполіція проводить обшуки в шести регіонах України у справі зловживань в "Укрзалізниці" Фото:112.ua

"Сьогодні Національна поліція проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів", - повідомляє Омелян у Facebook.

"Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія. Висновок - корупція на високому рівні таки є!", - додає міністр. 

"І жодні політичні дахи чи відвертання голови в сторону не допомогли. Тепер, важливо, щоб це не стало черговою серією Discovery Channel: піймав-сфотографував-відпустив! Правоохоронці запевняють, що йдуть до кінця і на жодні компроміси не згодні", - пише Омелян.

Нагадаємо, що від початку 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" зазнала збитків від розкрадань на суму в понад 44 млн грн.

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