Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Нацполіція розпочала загальнодержавну операцію "Мігрант"

Мета – "виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні"
Нацполіція розпочала оперативно-профілактичну операцію "Мігрант".
Нацполіція розпочала загальнодержавну операцію "Мігрант" Фото: npu.gov.ua

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін сьогодні, 10 лютого, на робочій нараді з оперативними підрозділами. Він зазначив, що метою загальнодержавних профілактичних заходів є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

Аброськін підкреслив, що оцінка результатів роботи будь-якого регіону проводитиметься виключно за результатами видворення або припинення злочинів особами, які прибувають в Україну з метою організації протиправної діяльності. Відтак зловмисники повинні бути витворені з країни, навіть якщо вони не беруть безпосередньо участь в реалізації самого злочину, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Це лідери злочинних груп, "злодії в законі". Така категорія громадян повинна бути під нашим пильним контролем. Необхідно  відстежувати їх діяльність з моменту прибуття на територію країни. Оперативні підрозділи мають володіти інформацією ще на етапі підготовки до скоєння злочину та оперативно затримувати зловмисників", – зазначив В’ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, такі заходи сприятимуть зменшенню негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.

Нагадаємо, Національна поліція вирішила створити новий департамент із боротьби з організованою злочинністю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2018 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.