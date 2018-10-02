Нацполіція розпочала загальнодержавну операцію "Мігрант"

Нацполіція розпочала оперативно-профілактичну операцію "Мігрант".

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін сьогодні, 10 лютого, на робочій нараді з оперативними підрозділами. Він зазначив, що метою загальнодержавних профілактичних заходів є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

Аброськін підкреслив, що оцінка результатів роботи будь-якого регіону проводитиметься виключно за результатами видворення або припинення злочинів особами, які прибувають в Україну з метою організації протиправної діяльності. Відтак зловмисники повинні бути витворені з країни, навіть якщо вони не беруть безпосередньо участь в реалізації самого злочину, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Це лідери злочинних груп, "злодії в законі". Така категорія громадян повинна бути під нашим пильним контролем. Необхідно відстежувати їх діяльність з моменту прибуття на територію країни. Оперативні підрозділи мають володіти інформацією ще на етапі підготовки до скоєння злочину та оперативно затримувати зловмисників", – зазначив В’ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, такі заходи сприятимуть зменшенню негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.

Нагадаємо, Національна поліція вирішила створити новий департамент із боротьби з організованою злочинністю.