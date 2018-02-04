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Нацполіція розповіла про курйозні виклики 1 квітня

За хибний виклик спецслужб передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність
У День сміху, 1 квітня, прес-служба Нацполіції розповіла про найкурйозніші виклики патрульних.
Нацполіція розповіла про курйозні виклики 1 квітня Фото: з вільних джерел

Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.

Заявницю налякали громадяни, які зібралися біля двору. Жінка вирішила, що це чаклуни.

Хлопчик повідомив патрульним, що у комп’ютерній грі у нього вкрали зброю. Він вказав, що має адресу іншого гравця.

Харків'янці не дає спокою той факт, що в сусідній квартирі, де п'ять років ніхто не живе, працює холодильник. Вона просить наряд поліції відчинити квартиру.

У Дніпрі чоловік поскаржився поліції на те, що придбав газету Пенсіонер в одному лотку за 1,75 грн, а в іншому її продають за 2 грн.

У Тернополі заявник попросив допомоги поліції через те, що його дружина привела додому коханця Олександра.

Нацполіція нагадує, що за хибний виклик спецслужб передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.

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02 04 2018 07:00
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