Нацполіція розповіла про курйозні виклики 1 квітня
Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook.
Заявницю налякали громадяни, які зібралися біля двору. Жінка вирішила, що це чаклуни.
Хлопчик повідомив патрульним, що у комп’ютерній грі у нього вкрали зброю. Він вказав, що має адресу іншого гравця.
Харків'янці не дає спокою той факт, що в сусідній квартирі, де п'ять років ніхто не живе, працює холодильник. Вона просить наряд поліції відчинити квартиру.
У Дніпрі чоловік поскаржився поліції на те, що придбав газету Пенсіонер в одному лотку за 1,75 грн, а в іншому її продають за 2 грн.
У Тернополі заявник попросив допомоги поліції через те, що його дружина привела додому коханця Олександра.
Нацполіція нагадує, що за хибний виклик спецслужб передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.
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