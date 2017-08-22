Нацполіція розслідує справу проти "Інтера" за підозрою у фінансуванні тероризму, - ДОКУМЕНТ

Головне слідче управління Національної поліції проводить досудове розслідування у справі телеканалу "Інтер", пов'язане з фінансуванням тероризму

У повідомленні Національної поліції у відповідь на запит "Апострофа" йдеться, що слідство ведеться вже два місяці. До Єдиного реєстру досудових розслідувань виробництво було внесено за ознаками порушення статей Кримінального кодексу про підробку документів (ст. 358, ч.1) і фінансування тероризму (ст. 258-5, ч.3).

У червні 2017 року Генеральна прокуратура України визначила підслідність кримінального провадження Головному слідчому управлінню Національної поліції.

Розслідування у вказаному виробництві, яке доручено слідчим управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції, ведеться за фактом можливого фінансування тероризму шляхом перерахування значної суми грошових коштів в якості оплати за придбання частини акцій ПрАТ "Телеканал Інтер" на користь суб'єкта господарювання з Російської Федерації. Перерахування коштів було здійснено через одну з офшорних компаній, до діяльності якої можуть бути причетні українські чиновники.

Також в повідомленні зазначено, що йде розслідування і інших епізодів можливої ​​протизаконної діяльності посадових осіб зазначеної медіагрупи.

Розслідуванням про можливе фінансування терористів Донбасу власниками телеканалу "Інтер" займається управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції. Керує даним підрозділом заступник начальника ГСУ Дмитро Бут. Цю інформацію виданню підтвердили в МВС.

Дмитро Бут на сьогоднішній день займає посаду заступника начальника Головного слідчого управління. У розмові з журналістами він відмовився коментувати справу "Інтера", пославшись на таємницю слідства.

Бут отримав популярність в 2014 році, коли керував арештом голови "Нафтогазу України" Євгена Бакуліна за підозрою в причетності до корупційних схем з продажу газу, які завдали державі збитків в 1,4 млрд гривень. Бакулін зміг вийти з СІЗО під заставу в 10 млн гривень і був обраний до парламенту як мажоритарник від "Опозиційного блоку". Проте слідство тривало і в липні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готує подання про зняття з Бакуліна депутатської недоторканності.

У березні 2015 року Бут керував ще одним гучним арештом - прямо на засіданні Кабміну за підозрою в корупції були заарештовані голова ДСНС Сергій Бочковський і його заступник Василь Стоєцький. Їм інкримінувалося закупівля для держструктур палива за завищеними цінами, причому ці операції проводилися через офшорні компанії. В даний час суд над Бочковського і Стоєцька триває.