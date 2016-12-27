Нацполіція розслідує ймовірну фальсифікацію конкурсу на голову Миколаївської ОДА

Головне слідче управління Нацполіції розпочало досудове розслідування щодо можливої фальсифікації конкурсу на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації, в якому переміг нардеп від БПП Олексій Савченко.

"Інформуємо, що на виконання ухвали Печерського райсуду Києва від 24.11.2016 №757/56760/16-к 08.12.2016 Головним слідчим управлінням Нацполіції за фактом несанкціонованого втручання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в роботу системи тестування кандидатів на зайняття вакантної посади голови Миколаївської облдержадміністрації відкрито кримінальне провадження", - йдеться у відповіді заступника начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції С.Є.Лисенко, повідомляє "Українська правда".

Провадження відкрито за ознаками кримінального порушення, передбаченого ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України.

Раніше ЦПК насилав заяву про злочин, оскільки на їхню думку, результати тестового завдання Савченка могли бути сфальшовані.

У Нацполіції почали досудове розслідування тільки після того, як ЦПК поскаржився на бездіяльність правоохоронців в суд і виграв його, зазначають у ЦПК.



Нагадаємо, що конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Олексія Савченка головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Журналісти програми "Схеми", спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший", отримали доступ до документів презентації і результатів тестової роботи переможця конкурсу на посаду Олексія Савченка і кандидатів, що з ним змагалися.

Відтак, виявили, що переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської обласної держадміністрації, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі припустився численних помилок.

Фото:pravda.com