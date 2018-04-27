Нацполіція створить робочу групу для захисту прав ромів у Києві

Національна поліція вирішила створити робочу групу для захисту прав ромів у Києві. До її складу увійдуть представники місцевої влади, поліцейські та правозахисники.

Про це голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив під час зустрічі з начальником поліції Києва Андрієм Крищенком і керівником адвокаційного центру Української Гельсінської Спілки з прав людини Борисом Захаровим, повідомляють на сайті НПУ.

"Необхідність у створенні такої групи продиктована останніми подіями, які відбулися в столиці на Лисій горі. Щоб захистити права етнічних меншин, які постраждали від дій невідомих, столичні поліцейські спільно з представниками влади та правозахисних організацій розроблять план спільних дій", - сказано в повідомленні.

За словами Князєва, правоохоронці нададуть практичну допомогу в забезпеченні громадського порядку, а також готові приєднатися до програми соціалізації представників етнічних меншин.

"Сьогодні не йдеться про паспортизацію населення, оскільки головний документ є майже в кожного представника етнічних меншин. Нас турбує їхній спосіб життя, умови проживання, догляд за дітьми, їхнє навчання та своєчасне надання медичної допомоги. Ми готові переорієнтувати роботу дільничних офіцерів поліції, доповнити штат помічниками і консультантами, щоб наші зусилля дали позитивний результат у вирішенні цих питань", - додав він.

Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.