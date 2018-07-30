Нацполіція: в Україні слід створити відкритий реєстр педофілів

"Наприклад, коли до нас летить іноземець, який перебуває у відкритому реєстрі, іноземні колеги нам повідомляють про прибуття такого гостя. Ми зустрічаємо його в аеропорту та сповіщаємо про відмову у візиті до нашої країни"

Начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко вважає, що в Україні слід ввести відкритий ресєтр педофілів.

"Так, я вважаю, що ми повинні ввести в Україні відкритий реєстр педофілів – такий, як в багатьох європейських країнах. За кордоном такі люди ніколи не зможуть влаштуватися на держслужбу, у престижну фірму. Їм навіть можуть відмовити у в’їзді до будь-якої країни", – заявив Артем Крищенко в інтерв'ю, опублікованому на сайті Нацполіції.

Правоохоронець переконаний, що введення такого реєстру в Україні дасть можливість запобігти багатьом злочинам щодо дітей.

Він додав, що впродовж шести місяців 2018 року правоохоронці виявили п’ять фактів торгівлі дітьми.

У чотирьох випадках новонароджених продавали рідні матері, у п'ятому – жінка вирішила здати 4-річного сина в "оренду" для жебракування.

Загалом за півроку поліція виявила 186 фактів торгівлі людьми.

108 з них – це сексуальна експлуатація.

Наразі потерпілими від цих злочинів визнані 156 людей: 91 жінка, 49 чоловіків, 9 неповнолітніх і 7 малолітніх дітей.

Нагадаємо, що в Польщі виклали у відритий доступ імена 768 ґвалтівників і педофілів.