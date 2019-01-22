Нацполіція відкрила справу за фактом розкрадання 20 млн грн під час будівництва експреса в Бориспіль
Справу розслідують з 4 грудня 2018 року за фактом привласнення коштів чиновниками одного з держпідприємств за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства шляхом формального документального оформлення виконання робіт і внесення свідомо неправдивих відомостей в офіційні документи (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу), повідомляє Lb.ua.
"Упродовж досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року ТОВ "Рілейд" неодноразово перемагало в державних закупівлях філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" для об'єкту будівництва "Організація залізничного пасажирського сполучення Києва - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на загальну суму 20 444 582 гривні", - йдеться у матеріалах суду.
17 січня Печерський райсуд Києва надав поліції доступ до низки документів для встановлення обставин правопорушення і осіб, причетних до скоєння злочину.
Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.
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