Нацполіція відкрила справу за фактом розкрадання 20 млн грн під час будівництва експреса в Бориспіль

Справу розслідують з 4 грудня 2018 року

Національна поліція розслідує кримінальне провадження за фактом привласнення та розтрати великої суми державних коштів чиновниками і бізнесменами під час будівництва експреса "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Справу розслідують з 4 грудня 2018 року за фактом привласнення коштів чиновниками одного з держпідприємств за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства шляхом формального документального оформлення виконання робіт і внесення свідомо неправдивих відомостей в офіційні документи (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу), повідомляє Lb.ua.

"Упродовж досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року ТОВ "Рілейд" неодноразово перемагало в державних закупівлях філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" для об'єкту будівництва "Організація залізничного пасажирського сполучення Києва - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на загальну суму 20 444 582 гривні", - йдеться у матеріалах суду.

17 січня Печерський райсуд Києва надав поліції доступ до низки документів для встановлення обставин правопорушення і осіб, причетних до скоєння злочину.