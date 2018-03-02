Нацполіція вирішила відродити УБОЗ

Національна поліція вирішила створити новий департамент із боротьби з організованою злочинністю.

Про це сьогодні, 3 лютого, під час наради керівництва Департаменту кримінальної розвідки повідомив перший заступник Голови Національної поліції України начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року, а його основними завданнями буде робота з боротьби з організованою злочинністю.

"Наразі вже погоджено стратегію створення цього підрозділу. До кінця цього року очікуємо завершення його формування", – зазначив перший заступник Голови Нацполіції.

Він також додав, що для несення служби у новоствореному підрозділі усі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.

У структурі МВС раніше існувало управління із боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ), але згідно з рішенням Верховної Ради під час реформи органів внутрішніх справ УБОЗ ліківдували. З моменту ухвалення відповідного законопроекту минуло три роки.

Нагадаємо, глава Національної поліції України Сергій Князєв розповів, що преференцію на забезпечення правопорядку в Україні має поліція, а не цивільні формування. За порушення законодавства організатори цих об'єднань притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.