Нацполіція вирішила відродити УБОЗ
Про це сьогодні, 3 лютого, під час наради керівництва Департаменту кримінальної розвідки повідомив перший заступник Голови Національної поліції України начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.
Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року, а його основними завданнями буде робота з боротьби з організованою злочинністю.
"Наразі вже погоджено стратегію створення цього підрозділу. До кінця цього року очікуємо завершення його формування", – зазначив перший заступник Голови Нацполіції.
Він також додав, що для несення служби у новоствореному підрозділі усі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.
У структурі МВС раніше існувало управління із боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ), але згідно з рішенням Верховної Ради під час реформи органів внутрішніх справ УБОЗ ліківдували. З моменту ухвалення відповідного законопроекту минуло три роки.
Нагадаємо, глава Національної поліції України Сергій Князєв розповів, що преференцію на забезпечення правопорядку в Україні має поліція, а не цивільні формування. За порушення законодавства організатори цих об'єднань притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.
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