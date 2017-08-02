Нацполіцію України очолив Сергій Князєв

За рішення про призначення Князєва члени уряду проголосували одноголосно

Новим керівником Національної поліції України став нинішній глава Департаменту карного розшуку НПУ Сергій Князєв.

Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.

Перед затвердженням на новій посаді Князєв виступив перед членами Кабміну з короткою промовою. За рішення про призначення Князєва члени уряду проголосували одноголосно.

Напередодні його кандидатуру вніс на розгляд уряду глава МВС Арсен Аваков. За його словами, кандидатуру він вибрав за результатами проведеного конкурсу, враховуючи думки членів комісії.

Конкурс є консультативним і проводився за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Зазначимо, що співмешканка Сергія Князєва є власницею семи квартир, трьох машин і кількох земельних ділянок. Нерухомість купували паралельно з кар'єрними призначеннями правоохоронця.