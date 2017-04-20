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Нацрада анулювала ліцензію каналу Савіка Шустера

3S.tv припинив роботу з 1 березня
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію телеканалу Савіка Шустера 3S.tv (ТОВ "Телерадіокомпанія Всесвітня інформаційна служба") за заявою самого телеканалу.
Нацрада анулювала ліцензію каналу Савіка Шустера Савік Шустер. Фото: dusia.telekritika.ua

Про це повідомляє Детектор Медіа.

"20 квітня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію телеканалу 3S.tv (ТОВ "Телерадіокомпанія "Всесвітня інформаційна служба") за заявою самого телеканалу, який припинив мовлення 1 березня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня телеканал 3S.tv офіційно повідомив про припинення своєї діяльності з 1 січня 2017 року через фінансові труднощі. Згодом стало відомо, що канал 3S.tv продовжить свою роботу, якщо зможе зібрати 10 млн доларів.

Починаючи з 1 січня 3S.tv продовжував говорити, транслюючи повтори старих програм.

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20 04 2017 21:59
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