Нацрада готує нові дозволи для теле- і радіомовлення на Крим
Про це розповів член Нацради Сергій Костинський, повідомляє Крим.Реалії.
"На Крим зараз мовлять чотири радіостанції і п'ять телеканалів, це пов'язано зі складністю оформлення. Надання дозволів (без конкурсу і ліцензування – ред.) на мовлення запроваджене в правове поле України. Ми очікуємо сім частот на Чаплинку, три-чотири додаткових на Чонгар. Процедура така, що в Херсонській області доводиться координувати частоти з Румунією, Болгарією, Туреччиною – це тривалий процес, але в лютому ми зможемо надавати дозволи на цифрове телебачення і FM-радіо", – розповів Костинський.
Зазначається, що це стало можливим завдяки ухваленню Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції і прикордонних районах України".
Цей документ був ініційований Нацрадою і Міністерством інформаційної політики України, доопрацьований і внесений до парламенту комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики. Закон регулює прискорену видачу тимчасових дозволів на телерадіомовлення "на територіях, найбільш уразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу".
Нагадаємо, потужність цифрового телевізійного мовлення на територію анексованого Криму з Чонгарської вежі збільшили втричі.
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