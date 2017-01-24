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Нацрада хоче щоб СБУ перевірило Клименка як дійсного бенефіцеара "Радіо Вести"

У регулятора поки немає конкретних доказів щодо цього факту
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулась в Службу безпеки України з проханням перевірити той факт, що екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко є кінцевим бенефіціаром "Радіо Вести".
Нацрада хоче щоб СБУ перевірило Клименка як дійсного бенефіцеара "Радіо Вести" Фото:112.ua

"Крім того аналізу, який ми зробили всередині Нацради, ми звернулися до СБУ з тим, щоб вони підтвердили якусь інформацію про те, хто є кінцевим бенефіціарним власником "Радіо Вести", - повідомляє "Еспресо.tv" з посиланням на слова заступника голови Нацради з ТБ Уляни Фещук.

Згідно з повідомленням, Інститут Медіа Права провів своє розслідування щодо того, хто є бенефіціаром "Радіо Вести" і вийшов на екс-міністра доходів Клименка. Але конкретних доказів причетності екс-міністра немає, тому регулятор звернувся до СБУ для підтвердження або спростування цього припущення.

Раніше iPress.ua вже повідомляв про те, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не довіряє інформації про бенефіціарів "Радіо Вести".

Нагадаємо, що керівництво "Радіо Вести" заявило про те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ігнорує прохання холдингу продовжити ліцензію на роботу радіостанції.

 
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