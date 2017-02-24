Нацрада не ухвалила рішення щодо ліцензії "Радио Вести" на мовлення у Києві

Нацрада з телебачення і радіомовлення не змогла ухвалити рішення про продовження або позбавлення "Радио Вести" ліцензії на мовлення у Києві.

Таке рішення Нацрада прийняла у п'ятницю. Регулятор ухвалив рішення перенести розгляд цього питання, повідомляє "Телекритика".

"Справа в тому, що суд у Львові скасував рішення, що забороняло Нацраді розглядати рішення щодо ліцензії "Радио Вести". Однак воно ще не набуло чинності. Розглядати питання будуть у п'ятницю (3 березня)", - пише видання.

Представники "Радио Вести" сказали, що мають намір оскаржити сьогоднішнє рішення, на що у них є п'ять днів.

Заступник голови Нацради Уляна Фещук заявила, що в соцмережах і в ефірі радіостанції відбувається тиск на членів регулятора.

Як відомо, 23 лютого, Нацрада позбавила "Радио Вести" ліцензії на мовлення в Харкові. Цього ж дня стало відомо, що троє топ-менеджерів залишають радіостанцію з 1 березня.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не довіряє інформації про бенефіціарів "Радіо Вести".