Нацрада видасть ліцензію "Радіо Вести", коли з’ясує бенефіціарів

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не довіряє інформації про бенефіціарів "Радіо Вести".

Про це повідомила замголови Нацради Уляна Фещук, інформує "Українська правда" .

За її словами, вони отримали від "Радіо Вести" пакет документів щодо продовження ліцензії і зараз ці документи перевіряються.

"Є запитання щодо бенефіціарів. Та інформація, що є, вона не переконлива", – сказала Фещук.

Нагадаємо, що керівництво "Радіо Вести" заявило про те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ігнорує прохання холдингу продовжити ліцензію на роботу радіостанції.