Нацрада видасть ліцензію "Радіо Вести", коли з’ясує бенефіціарів
Про це повідомила замголови Нацради Уляна Фещук, інформує "Українська правда" .
За її словами, вони отримали від "Радіо Вести" пакет документів щодо продовження ліцензії і зараз ці документи перевіряються.
"Є запитання щодо бенефіціарів. Та інформація, що є, вона не переконлива", – сказала Фещук.
Нагадаємо, що керівництво "Радіо Вести" заявило про те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ігнорує прохання холдингу продовжити ліцензію на роботу радіостанції.
Відзначимо, що раніше представники телеканалу "1+1" заявили про загрозу відключення мовлення у зв'язку з небажанням Нацради продовжити ліцензію каналу, з цього приводу звернулися до президента України Петра Порошенка.
При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.
Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".
Натомість в Адміністрації Президента заявляють, що не втручаються в роботу Нацради з питань телебачення та радіомовлення а тому сподіваються, що канал "1+1" надасть інформацію про кінцевого бенефіціара і отримає бланк ліцензії.
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