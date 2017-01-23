Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Нацрада видасть ліцензію "Радіо Вести", коли з’ясує бенефіціарів

У Нацраді перевіряють документи надані радіо
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не довіряє інформації про бенефіціарів "Радіо Вести".
Нацрада видасть ліцензію "Радіо Вести", коли з’ясує бенефіціарів Фото:112.ua

Про це повідомила замголови Нацради Уляна Фещук, інформує "Українська правда" .

За її словами, вони отримали від "Радіо Вести" пакет документів щодо продовження ліцензії і зараз ці документи перевіряються.

"Є запитання щодо бенефіціарів. Та інформація, що є, вона не переконлива", – сказала  Фещук.

Нагадаємо, що керівництво "Радіо Вести" заявило про те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ігнорує прохання холдингу продовжити ліцензію на роботу радіостанції.

Відзначимо, що раніше представники телеканалу "1+1" заявили про загрозу відключення мовлення у зв'язку з небажанням Нацради продовжити ліцензію каналу, з цього приводу звернулися до президента України Петра Порошенка.

При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".

Натомість в Адміністрації Президента заявляють, що не втручаються в роботу Нацради з питань телебачення та радіомовлення а тому сподіваються, що канал "1+1" надасть інформацію про кінцевого бенефіціара і отримає бланк ліцензії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2017 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat