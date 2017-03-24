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Нацрада оштрафувала 10 радіостанцій за порушення закону про мовні квоти

Сума штрафів становить 579 тис. гривень
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала 10 радіостанцій за порушення мовного закону на суму понад 579 тисяч гривень.
Нацрада оштрафувала 10 радіостанцій за порушення закону про мовні квоти Фото: 112.ua

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

"Три хвилі моніторингу проведено, готується наступна. Також найближчим часом будуть опубліковані результати моніторингів у регіонах, які були здійснені представниками Національної ради", - написав він у Facebook.

Костинський надав інфографіку з динамікою дотримання квот на українську музику 14-ма загальнонаціональними радіостанціями.

Нагадаємо, що 23 лютого Нацрада позбавила ліцензії радіо "Вести" у Харкові за порушення умов ліцензії та мовних квот.

З радіо "Вести" 28 лютого звільнилася абсолютна більшість співробітників.

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24 03 2017 22:16
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