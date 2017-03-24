CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала 10 радіостанцій за порушення мовного закону на суму понад 579 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацрада оштрафувала 10 радіостанцій за порушення закону про мовні квоти
Сума штрафів становить 579 тис. гривень
Фото: 112.ua
Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
"Три хвилі моніторингу проведено, готується наступна. Також найближчим часом будуть опубліковані результати моніторингів у регіонах, які були здійснені представниками Національної ради", - написав він у Facebook.
Костинський надав інфографіку з динамікою дотримання квот на українську музику 14-ма загальнонаціональними радіостанціями.
Нагадаємо, що 23 лютого Нацрада позбавила ліцензії радіо "Вести" у Харкові за порушення умов ліцензії та мовних квот.
З радіо "Вести" 28 лютого звільнилася абсолютна більшість співробітників.
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24 03 2017 22:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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