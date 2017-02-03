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Нацрада оштрафувала ще одне радіо за недотримання квот на україномовну музику

Нацрада оштрафувала Радіо Глас за недостатнє виконання україномовної музики
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала одеське Радіо Глас на 43,2 тисячі гривень у зв'язку з порушеннями закону про виконання квот на обсяг пісень і ведення ефіру українською мовою.
Нацрада оштрафувала ще одне радіо за недотримання квот на україномовну музику Фото: EPA

Вказаному радіо провели позапланову перевірку. За її результатами було встановлено, що добовий обсяг ведення передач державною мовою в день моніторингу 15 грудня 2016 склав 30,9% (законом передбачено - не менше 50%).

Як повідомляє прес-служба регулятора, радіо було оштрафовано на 5% від суми ліцензійного збору.

Також перевірка зафіксувала недотримання програмної концепції мовлення, оскільки транслювалися науково-просвітницькі передачі російського інтернет-порталу SeoPult.TV, хоча ліцензії не передбачено використання іноземного продукту. Нацрада зобов'язала Радіо Глас привести свої ефіри до відповідності до отриманих дозволів.

Нагадаємо, з 8 листопада 2016 року вступив в силу закон щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій.

Згідно із законом, ефіри кожної телерадіоорганізації повинні складатися з національного аудіовізуального продукту не менш ніж на 50%.

23 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати ліцензію для "Радіо.Вести" на мовлення в Харкові через недотримання квот на музику.

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02 03 2017 23:20
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