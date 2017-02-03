Нацрада оштрафувала ще одне радіо за недотримання квот на україномовну музику
Вказаному радіо провели позапланову перевірку. За її результатами було встановлено, що добовий обсяг ведення передач державною мовою в день моніторингу 15 грудня 2016 склав 30,9% (законом передбачено - не менше 50%).
Як повідомляє прес-служба регулятора, радіо було оштрафовано на 5% від суми ліцензійного збору.
Також перевірка зафіксувала недотримання програмної концепції мовлення, оскільки транслювалися науково-просвітницькі передачі російського інтернет-порталу SeoPult.TV, хоча ліцензії не передбачено використання іноземного продукту. Нацрада зобов'язала Радіо Глас привести свої ефіри до відповідності до отриманих дозволів.
Нагадаємо, з 8 листопада 2016 року вступив в силу закон щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій.
Згідно із законом, ефіри кожної телерадіоорганізації повинні складатися з національного аудіовізуального продукту не менш ніж на 50%.
23 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати ліцензію для "Радіо.Вести" на мовлення в Харкові через недотримання квот на музику.
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