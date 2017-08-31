Нацрада попередила "Інтер" стосовно недотримання мовних квот

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланової перевірки чотирьох каналів медіа-холдингу "Inter Media Group" виявила порушення й оголосила попередження, згідно з яким телеканали повинні протягом місяця внести зміни у свою діяльність.

"Ми перевіряли всі медіа-групи, але тільки "Інтер" не дотримується вимог", - заявив голова Нацради Юрій Артеменко, повідомляє "Укрінформ".

За ПрАТ "Телеканал "Інтер" визнано порушення частини четвертої ст. 28 Закону "Про телебачення і радіомовлення" та п. 4.2. Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу.

"Зобов'язати ліцензіата ПрАТ "Телеканал "Інтер", м. Київ, протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. У разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, що головне слідче управління Національної поліції проводить досудове розслідування у справі телеканалу "Інтер", пов'язане з фінансуванням тероризму.