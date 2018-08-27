Нацрада попросила продовжити аналогове телемовлення на кордоні з Росією

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення внесла в Кабінет Міністрів пропозицію про необхідність зберегти аналогове мовлення на кордоні з Росією, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора, а також для суспільного мовлення (НСТУ) і місцевих компаній, які не мають цифрових ліцензій.

Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, 31 серпня 2018 року - останній день використання в Україні аналогової радіотехнології для телевізійного мовлення. Аналоговий сигнал не вимкнеться на територіях з особливим режимом мовлення (включно з Кримом і зоною ООС).

"Наступне засідання у нас відбудеться в середу, 29 серпня... І ми винесемо питання про припинення аналогового мовлення загальнонаціональних і місцевих телекомпаній, які вже мають цифрові ліцензії. Всього таких на сьогодні 41 компанія", - голова Нацради Юрій Артеменко повідомив на прес-конференції в Києві в понеділок, інформуеє "Інтерфакс-Україна".

Артеменко також зазначив, що зараз у Києві та Кіровоградській області, де аналоговий сигнал вимкнули в ніч з 31 липня на 1 серпня, місцеві мовники, які ще не отримали ліцензії на цифрове мовлення, і далі транслюють свої програми в аналоговій технології.

Зі свого боку член Нацради Олександр Ільяшенко зазначив, що до тестового відключення аналогового сигналу в Києві та Кіровоградській області, в Україні працював 1881 аналоговий передавач. З 1 серпня було вимкнено 60 з них, а з 1 вересня вимкнуть ще 1063, ще 25 передавачів будуть відключені частково, оскільки ними одночасно користуються загальнонаціональні та місцеві мовники.

Нацрада також звернулася до Кабміну з пропозиціями до 2019 року продовжити роботу аналогових передавачів, які працюють на кордоні з Росією, транслюють програми НСТУ і місцевого мовлення. Зокрема планують, що до 2019 року зможуть продовжити мовлення 758 передавачів, що становитиме 40% від їх загальної кількості. З них на територіях з особливим режимом мовлення працюватимуть 147 од., 99 - на кордоні з Росією, ще 405 передавачів транслюватимуть програми суспільного мовлення та 107 - програми місцевого мовлення.