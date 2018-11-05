Нацрада проведе перевірку "Інтера" через концерт до 9 травня

Під час концерту ведучі заявили, що в Україні вулиці перейменовують на честь "фашистських злочинців

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розглянула результати моніторингу ефіру телеканалу "Інтер" за 9 травня та призначила позапланову перевірку.

До Нацради надійшли численні листи, зокрема звернення Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, скарги громадян, а також заява однієї з політичних партій, в якій йдеться про те, що зміст концерту "Перемога. Одна на всіх" телеканалу "Інтер" "принижує гідність громадян України, розпалює ворожнечу і закликає до підриву цілісності держави".

"Національна рада перевірить телеканал на дотримання ним вимог закону і після цього ухвалить відповідне рішення", - повідомляє прес-служба Нацради.

Нагадаємо, 10 травня, близько сотні людей приїхали до будинку одного з власників телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна. Вони розмалювали балончиками стіни будинку та начепили наліпки "Національного корпусу".

9 травня "Нацкорпус" заявив про довгострокову акцію проти телеканалу "Інтер" через трансляцію концерту до 9 травня. Під стінами телеканалу вони вимагали прибрати концерт з ефіру, або хоча б прибрати фразу ведучих, які заявили, що в Україні називають вулиці "іменами фашистських поплічників".

Телеканал "Інтер" транслював концерт повністю.