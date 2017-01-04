Нацрада реформ підтримала проект Нової української школи та інклюзивну освіту

На черговому засіданні Національної Ради Реформ у п'ятницю, 31 березня, яке було присвячене темі освіти, безпеки та благополуччя дітей, міністр освіти і науки Лілія Гриневич розказала про основні засади концепції Нової української школи, а голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко розповіла про впровадження інклюзивної освіти.

Про це повідомили у прес-службі Адміністрації президента.

За результатами засідання Національної Ради Реформ було ухвалено низку рішень. Зокрема, представники ради підтримали концепцію Нової української школи, рекомендували Парламенту прискорити розгляд закону "Про освіту", а також про інклюзивну освіту. Президент Петро Порошенко зазначив, що фінансування інклюзивної освіти та дітей-сиріт має йти за принципом "гроші йдуть за дитиною".

Відкриваючи засідання, президент наголосив на важливості питання освіти для реформування держави. За його словами, Україна успадкувала від радянського періоду розгалужену мережу загальноосвітніх закладів, яка потребує оновлення, аби відповідати сучасним нормам.

Учасники засідання погодилися, що в суспільстві з'явився попит на реформування саме середньої освіти. Окремої уваги потребує забезпечення рівного доступу до навчання усім, незалежно від соціального статусу, статі, стартових можливостей та індивідуальних особливостей.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що українська освіта досі орієнтована на накопичення знань, а весь цивілізований світ орієнтується на вміння застосовувати знання на практиці.

"Вміння швидко вчитися. Вміння співпрацювати в команді. Вміння вирішувати проблеми, а не чекати готових інструкцій. Ми живемо в 21-му столітті. Країна змінилася, суспільство змінилося, потреби економіки докорінно змінилися, а шкільні підходи і ставлення держави до школи залишилося глибоко в минулому столітті. Ми маємо шанс переламати цю негативну тенденцію", – заявила вона і додала, що для запуску реформи потрібне ухвалення нового закону "Про освіту".

Марина Порошенко представила програму "Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації", яка покликана допомагати і розвивати дітей. Дружина президента зауважила, що "рівень свідомості нації та ступінь розвитку суспільства, в якому ми живемо, визначається рівнем підтримки, гуманізму і толерантності у ставленні до "не таких, як ти сам". За її словами, від реформи інклюзивної освіти залежить доля понад 702 тис. дітей України.

Також Марина Порошенко нагадала, що Україна отримала в спадщину радянську систему інтернатних закладів, яка часто нагадує фільми жахів.

За словами уповноваженого президента України Миколи Кулеби, Україна має одну з найбільших у Європі кількість дітей, які знаходяться у різних інституційних закладах – 1,5% всього дитячого населення країни.

"106 000 дітей ізольовані і страждають в закритих інтернатах закладах, залишених Україні у спадок від радянської системи виховання. 90% дітей-сиріт інтернатів не готові до самостійного життя, не спроможні інтегруватися в громаду і потребують постійної допомоги держави", – повідомив Кулеба і додав, що тільки виховання дитини у сімейному оточенні має позитивний вплив на формування її особистості.

Нагадаємо, фінансування освіти у 2017 році у порівнянні із минулим зросло, зокрема, обсяг освітньої субвенції збільшився на 2,8 млрд грн.

Петро Порошенко вважає, що сучасна середня освіта в Україні має орієнтуватися не на накопичення знань, а на їхнє практичне застосування та реалізацію.