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Нацрада реформ підтримала введення 12-річного навчання в школах

Найближчим часом Кабмін також розробить кроки з реформування інтернатів
Національна рада реформ схвалила концепцію нової української школи з 12-річним навчанням.
Нацрада реформ підтримала введення 12-річного навчання в школах Фото: BBC

"За результатами засідання Національної ради реформ (31 березня, - ред.) було прийнято низку рішень. Зокрема, підтримано концепцію нової української школи", - повідомив заступник голови Адміністрації президента, секретар Нацради реформ Дмитро Шимків, інформує LB.ua.

Також Нацрада вирішила рекомендувати Верховній Раді прискорити розгляд у другому читанні законопроектів про освіту й інклюзивну освіту.

Шимків повідомив, що найближчим часом Кабінет Міністрів спільно з уповноваженим президента з прав дитини також розробить чіткі кроки з реформування інтернатів.

Заначимо,в ході засідання Національної ради реформ президент України Петро Порошенко заявив, що сучасна середня освіта в Україні має орієнтуватися не на накопичення знань, а на їхнє практичне застосування та реалізацію.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про виділення додатково 1,6 млрд гривень освітньої субвенції на фінансування українських шкіл.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство освіти і науки буде вводити зовнішнє незалежне тестування у початковій і середній школі для вступу у профільні заклади та моніторингу якості освіти.

 

 

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03 04 2017 17:12
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