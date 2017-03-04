Нацрада реформ підтримала введення 12-річного навчання в школах
"За результатами засідання Національної ради реформ (31 березня, - ред.) було прийнято низку рішень. Зокрема, підтримано концепцію нової української школи", - повідомив заступник голови Адміністрації президента, секретар Нацради реформ Дмитро Шимків, інформує LB.ua.
Також Нацрада вирішила рекомендувати Верховній Раді прискорити розгляд у другому читанні законопроектів про освіту й інклюзивну освіту.
Шимків повідомив, що найближчим часом Кабінет Міністрів спільно з уповноваженим президента з прав дитини також розробить чіткі кроки з реформування інтернатів.
Заначимо,в ході засідання Національної ради реформ президент України Петро Порошенко заявив, що сучасна середня освіта в Україні має орієнтуватися не на накопичення знань, а на їхнє практичне застосування та реалізацію.
Нагадаємо, уряд прийняв рішення про виділення додатково 1,6 млрд гривень освітньої субвенції на фінансування українських шкіл.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство освіти і науки буде вводити зовнішнє незалежне тестування у початковій і середній школі для вступу у профільні заклади та моніторингу якості освіти.
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