Нацрада реформ підтримала законопроект "Про приватизацію"

З 2015 року приватизовано 48 підприємств на загальну суму 3,6 млрд гривень

У вівторок, 12 вересня, учасники Національної ради реформ підтримали проект закону "Про приватизацію державного майна".

Новий законопроект був розроблений Мінекономрозвитку спільно з Фондом держмайна та вже поданий до Верховної Ради України.

"Учасники Національної ради реформ висловили підтримку цьому законопроекту і погодилися щодо необхідності приватизації", - повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Кубів наголосив, що з 2015 року в Україні приватизували 48 підприємств на загальну суму 3,6 млрд грн при плані приватизації на рік - 17 млрд грн.

Він пояснив, що процес приватизації стикається зі значними викликами.

За словами міністра, проект закону "Про приватизацію" вирішує проблему на 3 рівнях: він дозволить скоротити перелік об’єктів, які заборонені до приватизації; застосувати практики продажу активів прийняті в приватному секторі та перейти до ринкового ціноутворення на держпідприємства.

Україна може залучити додаткові інвестиції та поліпшити економічнезростання через продаж неефективних державних підприємств.