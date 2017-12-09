Нацрада реформ підтримала законопроект "Про приватизацію"
Новий законопроект був розроблений Мінекономрозвитку спільно з Фондом держмайна та вже поданий до Верховної Ради України.
"Учасники Національної ради реформ висловили підтримку цьому законопроекту і погодилися щодо необхідності приватизації", - повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Кубів наголосив, що з 2015 року в Україні приватизували 48 підприємств на загальну суму 3,6 млрд грн при плані приватизації на рік - 17 млрд грн.
Він пояснив, що процес приватизації стикається зі значними викликами.
За словами міністра, проект закону "Про приватизацію" вирішує проблему на 3 рівнях: він дозволить скоротити перелік об’єктів, які заборонені до приватизації; застосувати практики продажу активів прийняті в приватному секторі та перейти до ринкового ціноутворення на держпідприємства.
Україна може залучити додаткові інвестиції та поліпшити економічнезростання через продаж неефективних державних підприємств.
Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію 5 державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.
Відтак, Фонд держмайна розробив законопроект про приватизацію (№7066), в якому пропонує продавати об'єкти по 1 грн, якщо на них тричі не буде попиту за ринковою вартістю.
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