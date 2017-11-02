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Нацрада з питань розвитку науки і технологій може запрацювати вже навесні

Для цього, зокрема, прем’єр Володимир Гройсман має взяти на себе лідерство в цьому процесі
Національна рада з питань розвитку науки і технологій, проект якої був анонсований ще в 2016 році, може запрацювати вже наприкінці весни 2017 року.
Нацрада з питань розвитку науки і технологій може запрацювати вже навесні Фото: gazeta.dt.ua

Про це розповіла в ефірі Громадського Телебачення заступниця голови ради молодих учених НАН України Юлія Безвершенко, яка є співавторкою закону "Про науку і науково-технічну діяльність", де передбачено створення такого органу.

"Якщо Кабмін найближчим часом не зміниться, то я сподіваюсь, що на кінець весни ми матимемо Нацраду", – сказала вона.

За її словами, у регламенті роботи Нацради для підвищення її ефективності передбачено залучення експертів для більш детального розгляду конкретних профільних питань.

"Ми передбачили роботу в експертних групах, що вони по кожному питанню будуть залучати експертів, з тим, щоб готувати зважені рішення. Залучати і від наукової спільноти, і від міністерств, щоб це були реалістичні рішення", – пояснила Безвершенко.

Однак щоб Нацрада з питань розвитку науки і технологій змогла ефективно запрацювати, необхідно докласти зусиль ще на підготовчому етапі.

"По-перше, наукова спільнота має номінувати кращих у науковий комітет. По-друге, Камбін має нарешті усвідомити свою відповідальність і делегувати тих людей, які мають там бути", – сказала вона.

Крім того, на думку вченої, прем’єр Володимир Гройсман має взяти на себе лідерство у цьому процесі, і окремо опікуватись наукою.

Нагадаємо, у травні 2016 Президент Петро Порошенко заявив, що ситуація війни і потреба всебічного реформування вимагають забезпечення абсолютно нового рівня ефективності наукової сфери.

Раніше глава Міністерства науки і освіти України Лілія Гриневич висловила невдоволення рівнем фінансування освіти і науки в Україні.

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11 02 2017 21:07
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