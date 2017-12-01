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Нацрада заборонила російський телеканал "Дождь"

Причиною стало невизнання Криму українським
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету і територіальної цілісності України, а також трансляції російської реклами.
Нацрада заборонила російський телеканал "Дождь" Фото: ria.ru

Протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксував порушення українського законодавства з боку телеканалу.

"Зокрема, в ефірі цього телеканалу адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувалася як кордон між Україною і РФ", - сказав в ході засідання член Нацради Сергій Костинський, інформує "Інтерфакс-Україна".

В ефірі телеканалу також присутня російська реклама, а журналісти незаконно відвідували анексувати Крим з території РФ.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження радіостанції "Вести" після ефіру з адвокатом Тетяною Монтян, яка образливо висловлювалася про героїв Революції Гідності.

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12 01 2017 12:55
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