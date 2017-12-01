CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету і територіальної цілісності України, а також трансляції російської реклами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацрада заборонила російський телеканал "Дождь"
Причиною стало невизнання Криму українським
Фото: ria.ru
Протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксував порушення українського законодавства з боку телеканалу.
"Зокрема, в ефірі цього телеканалу адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувалася як кордон між Україною і РФ", - сказав в ході засідання член Нацради Сергій Костинський, інформує "Інтерфакс-Україна".
В ефірі телеканалу також присутня російська реклама, а журналісти незаконно відвідували анексувати Крим з території РФ.
Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження радіостанції "Вести" після ефіру з адвокатом Тетяною Монтян, яка образливо висловлювалася про героїв Революції Гідності.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 01 2017 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: