Нацрада заборонила російський телеканал "Дождь"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету і територіальної цілісності України, а також трансляції російської реклами.

Протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксував порушення українського законодавства з боку телеканалу.

"Зокрема, в ефірі цього телеканалу адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувалася як кордон між Україною і РФ", - сказав в ході засідання член Нацради Сергій Костинський, інформує "Інтерфакс-Україна".

В ефірі телеканалу також присутня російська реклама, а журналісти незаконно відвідували анексувати Крим з території РФ.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження радіостанції "Вести" після ефіру з адвокатом Тетяною Монтян, яка образливо висловлювалася про героїв Революції Гідності.