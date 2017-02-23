Нацрада заборонила транслювати черговий російський телеканал в Україні

Рішення прийняли після того, як героєм однієї з програм став російський офіцер Євген Конопелькін

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вилучила із переліку іноземних програм, які дозволені в Україні, російський телеканал "Охотник и рыболов".

Таке рішення прийняли після того, як героєм однієї з програм став російський офіцер Євген Конопелькін, повідомляє прес-центр Нацради.

"11 і 12 лютого в ефірі телеканалу транслювалася передача "Звезда на крючке" за участю Героя Росії російського офіцера полковника ГРУ Генерального штабу ЗС Російської Федерації Євгена Миколайовича Конопелькіна", - йдеться в повідомленні.

У телепроекті йшлося про його службу в спецназі ГРУ в Чечні.

Нацрада дійшла висновку, що цей контент популяризує органи держави-агресора, тому вирішила вилучити канал із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Рішення щодо "Охотника и рыболова" набуде чинності через місяць після оприлюднення, щоб провайдери мали час вилучити цей канал зі своїх мереж.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 28 липня заборонила транслювати в Україні російський телеканал "Ностальгия".

Відзначимо, що з 2014 року кількість російських супутникових каналів в Україні зменшилася з 72 до 14.