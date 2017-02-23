Нацрада заборонила транслювати черговий російський телеканал в Україні
Таке рішення прийняли після того, як героєм однієї з програм став російський офіцер Євген Конопелькін, повідомляє прес-центр Нацради.
"11 і 12 лютого в ефірі телеканалу транслювалася передача "Звезда на крючке" за участю Героя Росії російського офіцера полковника ГРУ Генерального штабу ЗС Російської Федерації Євгена Миколайовича Конопелькіна", - йдеться в повідомленні.
У телепроекті йшлося про його службу в спецназі ГРУ в Чечні.
Нацрада дійшла висновку, що цей контент популяризує органи держави-агресора, тому вирішила вилучити канал із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.
Рішення щодо "Охотника и рыболова" набуде чинності через місяць після оприлюднення, щоб провайдери мали час вилучити цей канал зі своїх мереж.
Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 28 липня заборонила транслювати в Україні російський телеканал "Ностальгия".
Відзначимо, що з 2014 року кількість російських супутникових каналів в Україні зменшилася з 72 до 14.
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