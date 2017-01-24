Нацрада залишила "112 канал" без ліцензії
Рішення від сьогодні, 24 січня, застосовано щодо компаній "Лідер ТВ", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ", "Новий формат ТВ", які мовлять у багатоканальному цифровому мультикомлексі МХ-5.
За словами заступника глави Нацради Уляни Фещук, ці мовники кожного місяця звертають із ідентичним проханням щодо переоформлення ліцензій так, щоб вони збігалися із концепцією телеканалу "112 Україна" за супутниковою ліцензію. Однак такі зміни не відповідають умовам тих ліцензій, які регіональні мовники отримали на конкурсі, йдеться у повідомленні Нацради.
Представники компаній уникають запрошень на засідання та не приходять на розгляд їх справ.
Нагадаємо, що ще у 2015 році Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення винесла п'яти телерадіокомпаніям, які ведуть мовлення під брендом "112 канал" ("Аріадна ТВ", "Лідер ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" і "Новий формат ТВ") в цифровій мережі, попередження за невиконання розпорядження регулятора.
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