Нацрегулятор у сфері енергетики готує рішення про підвищення тарифів енергокомпаній

Таке рішення не призведе до збільшення тарифів не електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) готує проекти рішень про підвищення тарифів на виробництво, передачу, розподіл та постачання електричної енергії.

Відповідні документи попередньо схвалили на засіданні 7 серпня, повідомляє прес-служба Нацрегулятора.

Таке рішення пояснюють необхідністю підвищення зарплати співробітникам енергокомпаній - очікується, що виплати зможуть підвищити в седеньому на 10,3%.

Нацкомісія опублікувала для обговорення проекти постанов про збільшення тарифів "Енергоатому", "Укргідроенерго", ТЕЦ та НЕК "Укренерго", інформує "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, тариф на відпуск електроенергії, виробленої на атомних електростанціях "Енергоатому" пропонується підняти на 3,2% (на 1,73 коп/кВт*год) – до 55,76 коп/кВт-год (без ПДВ).

Середній тариф для гідроелектростанцій "Укргідроенерго" мають намір збільшити на 0,4% (на 0,11 коп./кВт-год) – до 28,25 коп/кВт-год, для гідроакумулюючих електростанцій – на 0,03% (на 0,1 коп/кВт-год), до 288,95 коп/кВт-год. При цьому двоставкові тарифи на IV квартал зміняться в частині ставки плати за робочу потужність і будуть становити 92 тис. 82,8 грн/МВт для ГЕС і 443 62,8 тис. грн/МВт для ГАЕС (все – без ПДВ).

Середньорічний тариф "Укренерго" на передачу електроенергії НКРЕКП пропонує збільшити на 1,5% (на 0,075 коп/кВт-год) – до 4,969 коп/кВт-год. При цьому тариф компанії на IV квартал зміниться на 5,2% - до 5,406 коп/кВт-год (все – без ПДВ).