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Науково-експертна група визнала непридатною ділянку для звалища на Львівщині

Серед головних причин називають екологічну та соціального характеру
Сформована мерією Львова науково-експертна група остаточно визнала, що земельна ділянка в Яворівському районі, передана місту, не годиться для звалища.
Науково-експертна група визнала непридатною ділянку для звалища на Львівщині Андрій Садовий. Фото: А.Поліковський / iPress.ua

"Учора ми отримали висновок науково-експертної групи, яка досліджувала ділянку гірничо-хімічного комплексу "Сірка" поблизу Новояворівська. Як відомо, Львівська обласна адміністрація запропонувала цю територію місту для облаштування полігону твердих побутових відходів. Відразу після цього рішення я скликав комісію, в яку увійшли провідні екологи, геологи, представники навколишніх громад. Комісію очолив академік Ігор Юхновський. Висновок, який ми отримали від незалежних експертів, однозначний - жодних об'єктів ні захоронення, ні переробки сміття там будувати не можна. На це є ціла низка причин екологічного і соціального характеру", - сказав голова Львова Андрій Садовий, повідомляє сайт мерії.

Раніше повідомлялося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

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17 02 2017 15:40
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