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Науковці хочуть розшифрувати геноми всіх живих істот

Проект оцінюється мінімум у сім мільярдів доларів
Група дослідників на конференції Global Biodiversity Genomics Conference заявила про намір розшифрувати геноми всіх живих істот на Землі.
Науковці хочуть розшифрувати геноми всіх живих істот Фото: bbc.co.uk

Вартість проекту, що отримав назву Earth BioGenome Project (EBP), оцінюється мінімум у $7 млрд, повідомляє ESPRESO.TV з посиланням на Science.

Учасники проекту планують почати вивчення геномів з еукаріотів (живих істот, клітини яких мають ядро): рослин, тварин та одноклітинних організмів. Спочатку передбачається секвенувати геноми представників кожної з 9000 родин, потім – уточнити дані для кожного роду (а їх 150-200 тисяч). Кінцева мета – розшифрувати геноми всіх 1,5 млн видів еукаріотів. За оцінкою керівників проекту, він може тривати близько десяти років.

Багатьом учасникам конференції цей проект нагадав започаткований майже 30 років тому Human Genome Project – проект з вивчення геному людини. Його учасники стикнулися з чималими технічними труднощами, однак натомість отримали перший секвенований геном людини і принципово нові технології вивчення ДНК.

Нагадаємо, у США вчені створили чіп, який допоможе сліпим бачити.

 

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25 02 2017 22:59
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