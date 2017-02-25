Науковці хочуть розшифрувати геноми всіх живих істот

Вартість проекту, що отримав назву Earth BioGenome Project (EBP), оцінюється мінімум у $7 млрд, повідомляє ESPRESO.TV з посиланням на Science.

Учасники проекту планують почати вивчення геномів з еукаріотів (живих істот, клітини яких мають ядро): рослин, тварин та одноклітинних організмів. Спочатку передбачається секвенувати геноми представників кожної з 9000 родин, потім – уточнити дані для кожного роду (а їх 150-200 тисяч). Кінцева мета – розшифрувати геноми всіх 1,5 млн видів еукаріотів. За оцінкою керівників проекту, він може тривати близько десяти років.

Багатьом учасникам конференції цей проект нагадав започаткований майже 30 років тому Human Genome Project – проект з вивчення геному людини. Його учасники стикнулися з чималими технічними труднощами, однак натомість отримали перший секвенований геном людини і принципово нові технології вивчення ДНК.

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