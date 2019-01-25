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Науковці опублікували фотографії диких тварин у зоні відчуження

Серед мешканців зони відчуження коні Пржевальського
Державне агентство України з управління зоною відчуження опублікувало фото тварин у зоні відчуження.
Науковці опублікували фотографії диких тварин у зоні відчуження Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Серед мешканців зони відчуження: коні Пржевальського, європейські косулі, тетереви та рябчики.

Фотограції зробили науковці Державного агентства України з управління зоною відчуження.


Усі фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Нагадаємо, що українські вчені виявили дев'ять червонокнижних видів кажанів у Чорнобильській зоні відчуження.

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25 01 2019 16:50
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