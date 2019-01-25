CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавне агентство України з управління зоною відчуження опублікувало фото тварин у зоні відчуження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Науковці опублікували фотографії диких тварин у зоні відчуження
Серед мешканців зони відчуження коні Пржевальського
Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
Серед мешканців зони відчуження: коні Пржевальського, європейські косулі, тетереви та рябчики.
Фотограції зробили науковці Державного агентства України з управління зоною відчуження.
Усі фото: facebook.com/dazv.gov.ua
Нагадаємо, що українські вчені виявили дев'ять червонокнижних видів кажанів у Чорнобильській зоні відчуження.
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