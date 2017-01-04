Науковці показали, як виглядає криза Донбасу з космосу

Луганськ і Горлівка були яскравими містами, а в 2016 році залишилися кілька точок, які світяться

Вчений секретар Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Ольга Седлерова розповіла про спостереження за Донбасом з космосу.

"Є американський супутник Suomi NPP. Ми використовуємо американські матеріали, які знаходяться у відкритому доступі. Вони зробили композит нічних знімків. Ми їх проаналізували. Вийшла дуже цікава картина. Візуально видно, як в 2014 році виглядав Донецьк, як він виглядав в 2016 році. Тоді Донецьк виявився найбільш освітленим містом", – розповіла Седлерова в ефірі "Громадського радіо".

"На 50% скоротилася освітленість непідконтрольного регіону. Виходить, що в два рази скоротилася економічна активність. Дуже трагічні чисто візуально Авдіївка, Мар'їнка та Дебальцеве. По лінії розмежування йде темна смуга.", – сказала вчений.



Фото: hromadskeradio.org

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