Науковці розробили антитіла, які атакують 99% штамів ВІЛ
Ці сполуки збудовані так, щоби вражати три критичні частини вірусу. Завдяки цьому йому важче опиратися антитілам, інформує ВВС.
Над проектом співпрацювали фахівці з Національного інституту здоров'я та фармацевтичної компанії Sanofi. Результати вони опублікували в журналі Science. Міжнародние товариство СНІДу назвало дослідження "захопливим проривом".
Випробування на людях почнуться у 2018 році. Дослідники спробують з'ясувати, чи може нова розробка запобігти інфекції чи вилікувати її. Нашим тілам складно боротися з ВІЛ, бо цей вірус має неймовірну властивість мутувати й мінятися.
Різноманітність штамів ВІЛ у єдиного пацієнта можна порівняти з різноманітністю вірусів грипу у світі упродовж сезону. Отож, імунній системі доводиться боротися із надто великою кількістю штамів.
Після років боротьби з інфекцією у невеликої частини пацієнтів виробляється потужна зброя - так звані "широко нейтралізуючі антитіла". Вони атакують дуже важливу частину вірусу і можуть убивати значну частку його штамів.
Дослідники спробували використати цю зброю для лікування, а головне - запобігання інфекції. Нинішнє дослідження поєднало троє таких антитіл в одну сполуку - ще потужнішу.
Доктор Гері Набел, один із авторів звіту, розповів BBC News: "Вони потужніші і мають більше покриття, ніж будь-які з відомих антитіл у природі".
Найкращі з останніх можуть вражати до 90% штамів ВІЛ.
"А ми отримуємо 99-відсоткове покриття, причому за дуже низьких концентрацій антитіл", - сказав доктор Набел.
Нову розробку випробували на 24 мавпах. Їм вводили нові сполуки, а пізніше - вірус, і жодна з них не захворіла.
"Такий ступінь захисту вражає", - відзначив доктор Нейбл.
Професор Лінда-Гейл Беккер, президент Міжнародної асоціації СНІДу, сказала BBC: "Ця стаття повідомляє про разючий прорив".
Нові антитіла "здається, перевершують природні і можуть мати більше застосувань, ні ми до сьогодні уявляли".
"Дослідження ще на ранніх етапах, і як науковець я з нетерпінням чекаю на перші випробування в 2018 році", - відзначила пані Беккер.
Нагадаємо, що британські медики з Оксфордського і Кембриджського університетів, а також Університетського та Королівського коледжів Лондона заявили про перший випадок вилікування від ВІЛ-інфекції дорослої людини.
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