Науковці розробили антитіла, які атакують 99% штамів ВІЛ

Випробування на людях почнуться у 2018 році

Науковці розробили антитіла, які атакують 99% штамів вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і здатні запобігти інфекції у приматів.

Ці сполуки збудовані так, щоби вражати три критичні частини вірусу. Завдяки цьому йому важче опиратися антитілам, інформує ВВС.

Над проектом співпрацювали фахівці з Національного інституту здоров'я та фармацевтичної компанії Sanofi. Результати вони опублікували в журналі Science. Міжнародние товариство СНІДу назвало дослідження "захопливим проривом".

Випробування на людях почнуться у 2018 році. Дослідники спробують з'ясувати, чи може нова розробка запобігти інфекції чи вилікувати її. Нашим тілам складно боротися з ВІЛ, бо цей вірус має неймовірну властивість мутувати й мінятися.

Різноманітність штамів ВІЛ у єдиного пацієнта можна порівняти з різноманітністю вірусів грипу у світі упродовж сезону. Отож, імунній системі доводиться боротися із надто великою кількістю штамів.

Після років боротьби з інфекцією у невеликої частини пацієнтів виробляється потужна зброя - так звані "широко нейтралізуючі антитіла". Вони атакують дуже важливу частину вірусу і можуть убивати значну частку його штамів.

Дослідники спробували використати цю зброю для лікування, а головне - запобігання інфекції. Нинішнє дослідження поєднало троє таких антитіл в одну сполуку - ще потужнішу.

Доктор Гері Набел, один із авторів звіту, розповів BBC News: "Вони потужніші і мають більше покриття, ніж будь-які з відомих антитіл у природі".

Найкращі з останніх можуть вражати до 90% штамів ВІЛ.

"А ми отримуємо 99-відсоткове покриття, причому за дуже низьких концентрацій антитіл", - сказав доктор Набел.

Нову розробку випробували на 24 мавпах. Їм вводили нові сполуки, а пізніше - вірус, і жодна з них не захворіла.

"Такий ступінь захисту вражає", - відзначив доктор Нейбл.

Професор Лінда-Гейл Беккер, президент Міжнародної асоціації СНІДу, сказала BBC: "Ця стаття повідомляє про разючий прорив".

Нові антитіла "здається, перевершують природні і можуть мати більше застосувань, ні ми до сьогодні уявляли".

"Дослідження ще на ранніх етапах, і як науковець я з нетерпінням чекаю на перші випробування в 2018 році", - відзначила пані Беккер.

Нагадаємо, що британські медики з Оксфордського і Кембриджського університетів, а також Університетського та Королівського коледжів Лондона заявили про перший випадок вилікування від ВІЛ-інфекції дорослої людини.